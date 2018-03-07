Жена комбата: Парамедик после участия в АТО открыла собственный бизнес (Фото) . Новости

Сейчас Евгения Янченко – владелица студии красоты и мастер маникюра. Три года назад женщина-парамедик с рюкзаком на спине спасала украинских военных на передовой в Донецкой области. Борьба за независимость для нее началась с Майдана, куда она отправилась вслед за мужем, потом – война на Донбассе.

«Поступило предложение моему супругу создать батальон территориальной обороны. Мы сели посоветовались, поговорили, приняли решение, что батальону быть», – вспоминает она.

В мае 2014 года 25-й батальон территориальной обороны отправился на базу «Десна» на учения. В его составе поехала и Евгения, потом был выезд в зону боевых действий в Донецкую область и долгое неприятие жены комбата среди военнослужащих. «Когда мы Нацгвардию вытаскивали, они немного не туда свернули, и мы их вытаскивали, было много раненых. Тогда больше 30 человек через наши руки прошли – сортировка, эвакуация, стабилизация», – рассказывает парамедик.

«Это был первый такой толчок – понимание ребят, для чего мы там. С этого момента ребята к нам поменяли свое отношение, поменяли свое мнение, потому что разное было, судачили: "А, супруга комбата"», – отмечает Евгения.

После этого случая была служба в Дебальцево и несколько месяцев работы на передовой. К мирной жизни Евгения вернулась, чтобы уйти в декрет. С рождением первенца парамедик решила с целью адаптации открыть цветочный магазинчик. «Было бы желание на самом деле. Я говорила неоднократно и повторюсь еще раз – под лежачий камень вода не течет. Хотите что-то сделать – берите и делайте, здесь и сейчас», – говорит она.

Бизнес неплохо развивался, и женщина решила не останавливаться на достигнутом. Решила вернуться к делу, которым занималась до войны. Евгения сразу нашла однодумца – жену побратима Анастасию. Совместное открытие бизнеса намного легче, считает партнер Евгении.

К мирной жизни Евгения вернулась три года назад, но признается, что после всего увиденного и пережитого до сих пор обращается за помощью к психологу. Как медик, женщина уверена, что всем, кто возвращается из зоны боевых действий, необходима профессиональная помощь. «У меня есть психолог, у моего супруга есть психолог. Мы с ним работаем, мы с ним общаемся, несмотря на то, что уже столько времени прошло», – считает Евгения.

И добавляет, что каждому военному важно, чтобы у него был надежный тыл по возвращению к мирной жизни и поддержка: «Осознание помощи, что нам она нужна, всем тем, кто вернулся, всем тем, кто вернется, и их семьям в том числе. Многие супруги не отдают себе отчет в том, что не вернется он таким, каким он был до этого».

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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