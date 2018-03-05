В «ДНР» назначили «и.о. министра угля и энергетики» вместо задержанного Голенко. Новости

В «ДНР» назначен «и.о. министра угля и энергетики». Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Александра Захарченко, опубликованном сегодня, 5 марта, на местных интернет-ресурсах.

«И.о. министра» стал Анатолий Нестеренко, который до этого «исполнял обязанности первого замруководителя ведомства».

«Постановляю: назначить временно исполняющим обязанности министра угля и энергетики Донецкой народной республики и.о. первого заместителя министра Нестеренко Анатолия Александровича», – говорится в «документе», подписанном и вступившем в силу 21 февраля 2018 года.

Кроме того, как утверждают в «ДНР», Захарченко создал «комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики республики, и на время ее работы отстранил от должности руководителя ведомства Эдуарда Голенко». Соответствующий «указ» также был опубликован.

«Постановляю: создать комиссию по комплексной проверке министерства угля и энергетики ДНР в составе: министерство государственной безопасности (Павленко В.Н.), министерство внутренних дел (Дикий А.А.), министерство доходов и сборов (Тимофеев А.Ю.)», – говорится в «документе», подписанном и вступившем в силу 21 февраля 2018 года.

В «документе» также говорится, что «контроль за исполнением указа возложен на исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР Андрея Спивака».

Напомним, «правоохранители ДНР» задержали 22 сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР», включая «главу ведомства» Эдуарда Голенко.

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