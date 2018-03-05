Восемь лет без выборов: В Часов Яре кризис местной власти. Новости

В Часов Яре (Донецкая обл.) кризис местной власти в реформе децентрализации. Депутаты Часовоярского городского совета игнорируют сессии и саботируют создание объединенной территориальной громады (ОТГ).

По словам депутата местного горсовета Руслана Макаровича, последние выборы в Часов Яре проходили почти 8 лет назад. «С 2010 года не было выборов. Мало того, что не было выборов, у нас не создается объединенная громада, не идут реформы децентрализации. У нас идет с переменным успехом противостояние постоянно. Обострился внутренний городской кризис на фоне непонимания позиции и политики мэра с депутатским корпусом», – говорит он.

Местные депутаты в последнее время зачастую просто игнорировали многие постановления городского головы о созыве сессии.

Как сообщил заместитель мэра Часов Яра Александр Сорокин, ситуация зашла в тупик, и мэр выступила с инициативой создать в городе военно-гражданскую администрацию. «Но в конце года начали проводить сессии, мы приняли бюджет, приняли изменения в бюджет, надеемся и дальше… Но политическая ситуация – разногласия депутатов до сих пор остались. Выход один – или выборы, или ВГА. Все ждут перезагрузки», – рассказал он.

При этом перезагрузка власти в Часов Яре возможна лишь после выборов в объединенную территориальную громаду, с созданием которой также проблема. По словам управляющей делами Часовоярского исполкома Виктории Чаленко, после 2015 года было всего одно решение Калининского общественного совета с согласием объединиться с городом. «Остальные либо проигнорировали наше предложение, либо прислали отказ. Следующий этап у нас был весной 2017 года. Решением городского совета мы предложили объединиться только Калиновскому сельскому совету. Нам указали, что мы идем объединяться не по перспективному плану, и мы в третий раз начали процедуру», – сказала она.

Депутат местного горсовета Руслан Макарович отметил, что на сегодняшний день те громады, которые должны были присоединиться к городу, не видят будущего Часов Яра. «И они в чем-то правы, потому что фактически никто не может сказать, что будет завтра, как будет город жить, работать, развиваться», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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