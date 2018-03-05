Положим слой шлака, и можно запускать рейсовый автобус, – Жебривский о дороге в Травневое. Новости

4 марта председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский посетил Травневое, чтобы проверить, как проходит ремонт дороги. Об этом сегодня, 5 марта, Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

«В воскресенье (4 марта – ред.) посетил Травневое – как и обещал местным жителям во время своего предыдущего приезда в поселок 28 февраля. Убедился, что поставленную мной задачу дорожники выполнили – дорогу утрамбовали. Как только позволят погодные условия, положим слой мелкого шлака, и можно будет запускать рейсовый автобус: люди будут иметь нормальное транспортное сообщение с остальной контролируемой украинским правительством территорией», – написал губернатор.

Ранее сообщалось, что дорога к Травневому и Гладосово разбита, а восстановлению мешают погодные условия.

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