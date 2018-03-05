Донецк – это Украина: Первые митинги на весь мир заявили о российской агрессии. Новости

В 2014 году 4-5 марта именно в Донецке состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» напомнила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

«Сегодня одновременно знаковое и трагическое событие, когда 5 марта много тысяч человек вышли на центральные улицы Донецка, чтобы выразить свой протест тому, что происходило на Донетчине в то время. Я вижу параллели с крымской историей и Донетчиной, одни и те же механизмы использовались и на полуострове, и на Донбассе», – говорит она.

«Жертвы сопротивления есть и в Крыму, и на Донбассе. 26 февраля, когда здание крымского парламента более 12 тыс. человек по призыву Меджлиса заблокировали для крымских депутатов, которые готовились проголосовать за решения, которыми легитимизовали присутствие Путина, мы уже понимали, что это российская армия, несмотря на то, что "зеленые человечки" были без знаков какой-то армии или военных. Этот митинг изменил ход оккупации», – продолжает она.

Джапарова напомнила, что 27 февраля в 4:00 Российская Федерация в Крыму в силовой способ захватила парламент. «Когда мы говорим об этом митинге, как и о митинге 5 марта в Донецке, это последние проявления массового мирного сопротивления. В крымской истории появилась сразу появилась первая жертва – Ришат Аметов, который пропал 3 марта, после 5 марта погибнет Дмитрий Чернявский – люди, которые фактически были символами этого сопротивления», – сказала Джапарова.

Она отметила, что освобожденный 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский являлся одним из проводников гражданского сопротивления российской агрессии на Донбассе. «Об этом сопротивлении сегодня говорить важно, потому что мы видим, как российская пропаганда пытается снова убедить мир, что в Крыму был так называемый "референдум", и якобы люди выразили свою позицию о присоединении к РФ, а на Донбассе были добровольческие отряды, и что это фактически гражданская война», – считает Джапаров.

«И ни одного слова о том, что тысячи украинцев были против этой реалии, увидеть в российских СМИ невозможно. Важно сегодня поднимать эти факты, которые являются частью истории – факты сопротивления российской оккупации, в том числе для того, чтобы показать, что это миф – что там счастливые люди и люди, которые хотят российскую действительность», – сказала она.

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