Логистический центр на КПВВ «Майорск»: Ящиками отгружают товар, несмотря на запреты (Фото). Новости

Средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.
«Для людей, которые заказывают – мы им привозим», – объясняет мужчина, выполняющий погрузку ящиков со сливочным маслом в микроавтобус.
Старшая «бригады» (погрузкой занимаются не отдельные люди, группа организованная, и со своим руководителем) на вопросы журналистов не отвечает. За происходящим наблюдает сотрудник фискальной службы. Объясняет: якобы каждый из покупателей не превысил норму товара, разрешенную приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и потому – нарушений нет. Этот приказ издан для того, чтобы люди покупали лишь продукты для собственного потребления. Партия масла – не для собственного потребления.
В логистическом центре давно действуют нелегальные схемы, убежден глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин. От его кабинета до КПВВ «Майорск», где размещен рынок, всего несколько сотен метров. Веселкин даже опубликовал видео с доказательствами запрещенной оптовой торговли, где детально снята вся схема: грузовики заезжают на территорию центра, товар перегружают в микроавтобусы. Формально закон не нарушен: каждый получает по 150 разрешенных килограммов товара. После этого авто отправляются в «серую зону». Далее на видео грузовики следуют вглубь территории, неподконтрольной украинским властям.
Так что от рынка, уверяет чиновник, осталось лишь название. Признаков розничной торговли не увидели и журналисты: в рабочее время там нет ни продавцов, ни покупателей, ни товара. Найти людей, которые бы что-то покупали в логистическом центре, также не удалось.
В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.
Процесс торговли на видео Веселкина в точности повторяет схему, которую журналисты раскрыли год назад. Тогда глава логистического центра Артем Скрипченко отрицал, что в центре идет оптовая торговля. Журналисты год спустя вновь решили связаться с ним, но в этот раз Артем Скрипченко на звонки и смс не ответил.
Владимир Веселкин настаивает, что рассказывал о ситуации главе области. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отвечает, что запросы были отправлены в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».
Напомним, в течение нескольких дней, начиная с 21 февраля, на въезде на КПВВ «Майорск» проводился рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, которые подвозят людей к данному контрольному пункту въезда-выезда. При этом глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин заявляет, что такие рейды – не более, чем показуха, а на самом деле контрольный пункт въезда-выезда – это площадка для коррупции.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»
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