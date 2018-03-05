В США митинги в Донецке назвали антироссийским протестом еще 4 года назад, – политолог. Новости

О том, что на Донбассе началась российская агрессия, США знали еще в 2014 году – с началом проукраинских митингов 4-5 марта, которые были квалифицированы американскими СМИ, как антироссийские протесты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал один из соорганизаторов проукраинских митингов в Донецке в 2014 году, политолог Олег Саакян.

«Много сказано о событиях весны 2014 года на Донетчине, но тем не менее, оказывается, что недостаточно сказано, а если точнее – недостаточно услышано. И до сих пор нет однозначности, не только российские медиа, но и украинские медиа не всегда относятся с полным пониманием тех событий, опираясь на реальные факты, а не российские интерпретации», – говорит он.

«Сегодняшний день четыре года назад для меня лично начался с того, что я увидел на первой полосе NewYorkTimes упоминание Донецка. Заголовок был такой: "Антироссийские протестующие развернули украинский флаг в центре Донецка". Антироссийские протестующие. Уже все четко понимали, что происходит», – продолжил Саакян.

По его словам, когда 4 марта дончане выходили на проукраинские митинги, в Донецке, также, как в Киеве стоял Евромайдан, но он собирал несколько десятков человек. «4 марта в Донецке собрались по разным оценкам от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек на площади в центре Донецка. Это была абсолютно стихийная акция», – вспоминает он.

Саакян добавил, что «голосом донецкого общества», который впервые «закричал, что мы теряем собственный город, мы теряем собственную страну», стали две девушки – Катерина Костровец и Диана Берг. «Они кинули клич, и меньше, чем за сутки в Донецке вышли люди. По-моему, никто не думал, что такое вообще возможно. Еще за 15 минут до акции на площади почти никого не было. Люди собирались небольшими группами вокруг площади и кружляли», – рассказывает он.

«Только после того, как они увидели, что украинский патриот – это не кто-то с шароварами в рюкзаке, как какой-то маргинал, а это их сосед, это их кум, это преподаватель университета, ректор, руководитель предприятия или просто тот, кого они видели рядом в магазине – это обычный человек, который готов был за что-то позитивное идти, Донецк вышел прокричать о том, что здесь нет голосов за Путина», – подчеркнул Саакян.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта именно в Донецке состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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