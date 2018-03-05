От эйфории до запугивания: Проукраинские митинги в Донецке 4 года назад. Новости

В Донецке в 2014 году проукраинские митинги проходили до последней возможности, пока протестующих не начали разгонять с применением силы и запугиваниями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал один из соорганизаторов проукраинских митингов в Донецке в 2014 году, политолог Олег Саакян.

«Если убрать флаги, убрать звук – все равно было видно, где одни акции, а где другие, по лицам людей. Тогда еще выходили с надеждой на то, что все можно изменить мирно. Донецк выходил прокричать, что тут нет голосов за Путина, что тут нет сепаратизма, о котором в Украине 20 лет даже толком слова такого не знал», – говорит он.

«Тут есть проукраинская часть населения, есть патриоты, которые готовы защищать свой город. Потом было 5 марта – 10 тыс. человек. Потом были еще десятки акций – разного типа, начиная от скрытых, заканчивая самыми открытыми, даже в дни, когда все понимали, что в Донецке полно российской агентуры, в Донецке есть так называемые "туристы", завезенные из смежных российских областей», – вспоминает Саакян.

По его словам, проукраинские активисты в Донецке в 2014 году находили возможность проводить акции, петь гимн Украины в местах массового скопления людей. «Все эти данные нужно собирать, обнародовать и показывать. У всего этого сопротивления есть лица, идеи, есть даты, есть жертвы, к сожалению», – сказал он.

Он подчеркнул, что 13 марта в Донецке в 2014 году эйфория сменилась на траур, когда в одном из проукраинских митингов погиб активист Дмитрий Чернявский. «После этого удалось частично напугать украинское сопротивление, но не запугать. Запугивание состоялось позднее. Это 28 апреля, когда не просто разогнали, а фактически уничтожили проукраинскую акцию, проукраинский марш, который собрался в Донецке. это был последний рывок организаторов тогда», – продолжает Саакян.

«Все понимали, что уже есть риски, есть оружие, но не пойти туда не только я и мои близкие знакомые, и еще около 2 тыс. человек, не смогли, потому что все понимали, что это последний момент, последняя возможность», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта именно в Донецке состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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