Они нас сдали: Козловский о митингах в Донецке в 2014 году. Новости

В Донецке в 2014 году правоохранительные структуры перешли на сторону пророссийских митингующих, но украинские активисты продолжали свои протесты и до конца не осознавали, что в городе происходит захват власти. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, освобожденный из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года.

«Нужно издавать соответствующую литературу, чтобы люди были осведомлены в том, что происходило на самом деле. Мы все помним 4 и 5 марта. Выходили люди, как на праздник, чувствовали себя людьми, которые взяли на себя ответственность. 4 и 5 марта люди шли с детьми – это также акт мужества, даже не осознавая до конца, что происходит», – говорит он.

«Мы еще не знали, что все органы власти, милиция – они уже были на той стороне. Они нас сдали, а мы еще не совсем понимали это, но все-таки брали на себя ответственность и пытались хотя бы таким образом заявить о себе, что мы – это Украина. У нас не было совсем никаких сомнений в этом», – вспоминает Козловский.

Он добавил, что дончане стали свидетелями того, как на пророссийские митинги в Донецк привозили участников из России. «Мы увидели, как привозили автобусы из России. Мы видели людей, которые разговаривали совсем не на привычном нам языке с соответствующими диалектами, и мы видели поведение людей, которые не знали, где они находились, и вели себя достаточно необычно», – рассказал ученый.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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