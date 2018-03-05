Молитвенный марафон: Как в Донецке молились за единую Украину. Новости

В марте 2014 года параллельно с проукраинскими митингами в Донецке проходил молитвенный марафон. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, освобожденный из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года.

«Параллельно с этими митингами начинается и молитвенный марафон или молитвенный Майдан – его по-разному называют. Его основная цель была, что на Донетчине, на территории Донецка собираются верующие разных конфессий, которые до этого даже не садились за один стол», – говорит он.

По его словам, на молитвенном марафоне верующие в 2014 году в Донецке собирались, чтобы показать, что Украина едина. «Все они молились за единую, неделимую, суверенную, соборную Украину. Эти молитвы действительно влияли на людей. Многие люди хотели бы подойти [тогда], но уже боялись, потому что возле нас находились люди, которые фиксировали каждого присутствующего», – вспоминает Козловский.

«Начались избиения, пытались разогнать, но постоянно, каждый день собирались – до 7-10 августа, когда арестовали почти всех, кто были проводниками молитвенного марафона. Мы решили перейти на подпольное существование», – рассказал он.

Он добавил, что встречи религиозных организаций в Донецке стали «своеобразными катакомбами». «До ноября собирались люди для того, чтобы постоянно показывать свою позицию, пели гимн Украины, и нас также сдали. Сдали в последние дни ноября, "полиция" пришла и чудом спаслись из этого помещения, но это не означало, что мы прекратили [свою деятельность]», – продолжает Козловский.

«Мы фиксировали присутствие россиян, мы фотографировали, мы отправляли фотографии и информацию в Украину, и накапливали все эти факты, которые касались российской агрессии, оккупации – очень много фактов. Я думаю, что они тоже должны стать достоянием украинской общественности», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта именно в Донецке состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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