В «ЛНР» подорвался автомобиль с семьей, – соцсети. Новости

На неподконтрольной части Луганщины подорвался автомобиль с семьей. Об этом сегодня, 5 марта, сообщают пользователи соцсетей.

Согласно сообщению, автомобиль подорвался, вылетев с трассы между неподконтрольной Кадиевкой (до переименования: Стаханов) и Золотым (Попаснянский р-н, Луганская обл.).

«Вчера (4 марта – ред.) одна семья выехала из Стаханова в Золотое-5, из-за гололеда машину вынесло на обочину дороги, и мгновенно произошел взрыв неустановленного устройства. Осколки принял на себя кузов автомобиля. Пассажиры отделались легкими ранениями», – говорится в сообщении.

В соцсетях высказывается мнение, что заминирована обширная территория вблизи дорог. «Да, это ж все обочины заминированы», – написал пользователь соцсети Станислав.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за мин погибает больше людей, чем из-за боевых действий.

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