Включат ли Vodafone в Донецке, зависит от настроений в обществе, – эксперт. Новости

На ж/д вокзал неподконтрольного Донецка все больше жителей города приходят, чтобы позвонить. Таких «островков связи» в Донецке несколько. Чем ближе к линии разграничения – тем больше шансов поймать сигнал с подконтрольной украинским властям территории.

«Прихожу специально, для того чтобы позвонить», – говорит местная жительница.

«Каждый день плачу, я здесь плачу, дочка там плачет», – рассказывает еще одна дончанка о попытках связаться с дочерью и внуками, которые выехали на подконтрольную территорию.

Неподконтрольная территория Донетчины без связи с остальной Украиной уже полтора месяца.

«В Луганске тоже не работало – у них восстановили. А мы ждем», – сетует дончанка.

Из-за отсутствия альтернативы местные жители вынуждены покупать сим-карты «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Продают их в «ДНР» только по паспорту, и не более 2-х в одни руки. «Это уже фиксация человека в базе, и дальнейший контроль его переговоров. "Феникс" продавался, но не в таких объемах, не было за ним ажиотажа. Люди продолжали пользоваться связью украинского мобильного оператора», – объясняет главный редактор издания «Донецкие новости» Лариса Лисняк.

По словам политолога Кирилла Сазонова, стартовые пакеты «улетают»: их можно купить у спекулянтов втридорога. «Это живые деньги, которые идут вожакам в карман. Поэтому "Водафон" они будут блокировать, сколько смогут», – говорит он.

В феврале «Феникс» заявил о почти миллионе своих абонентов. Если верить опубликованным данным, то 340 тыс. человек подключились за время без «Водафона». Только на покупке стартовых пакетов стоимостью 120 руб. (примерно 60 грн по местному курсу) в «ДНР» заработали более 40 млн руб. (19 млн грн).

«"Феникс" – ужасная связь, на сотый раз можно дозвониться», – рассказывают дончане.

Кроме качества связи, есть еще один момент. Стоимость минуты разговора с абонентами на подконтрольной украинским властям территории – почти 5 грн.

Тему мобильной связи поднимали на переговорах в Минске. В «ДНР» говорят о технических проблемах. В компании «Водафон» настаивают: оборудование за линией разграничения просто обесточено.

Для жителей неподконтрольных территорий мобильная связь – это не только общение с родственниками, это также идентификация пенсионеров в украинском Ощадбанке.

Появится ли связь в «ДНР», зависит от настроений в обществе. «Если настроения в обществе будут усиливаться, связь включат. Если народ будет терпеть, и мониторинги будут показывать, что народ смирился, что народ приспособился, что этот объем возмущений не настолько большой, тогда мобильная связь может и не появиться», – отмечает Лариса Лисняк.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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