«Блатные» и уголовники: Козловский рассказал, как захватывали власть в Донецке. Новости

Во время нахождения в плену в «ДНР» вместе с украинским ученым-религиоведом Игорем Козловским в местах лишения свободы находились и проукраинские активисты, и те, кто захватывал административные здания для «республики». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал освобожденный из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года Игорь Козловский.

«После того, как меня арестовали, в этих подвалах и в СИЗО, я постоянно встречал людей, которые своей позицией, своим поведением постоянно подчеркивали, что они являются патриотами Украины. Они рисковали, этот риск привел к тому, что их арестовали», – говорит он.

«Там продолжаются, как вы знаете, аресты, но есть люди, которые постоянно работают над тем, чтобы, учитывая все процессы деоккупации, стать активным фактором освобождения этой территории от того состояния, в котором она находится», – продолжил Козловский.

По его словам, в «ДНР» часть жителей уже разочаровались в «русском мире». «Есть у определенной части людей разочарование своим выбором, который они сделали тогда, еще весной 2014 года. В местах лишения свободы я встречал людей, которые были на "той" стороне, которые "брали" администрации в Донецке, в Макеевке, Донецкую областную администрацию», – вспоминает ученый.

«Я спрашивал у них, кто ж там был, кто принимал участие? А поскольку это были преимущественно уголовные преступники, они сказали, что были "блатные", которым была передана информация от "блатных" из России. Они создавали группы. В Макеевке, наверное, это на 100% были "блатные" уголовные преступники, которые захватили администрацию и сказали, что там будет "ДНР"», – рассказал он.

Ученому удалось зафиксировать эти разговоры. «Я фиксировал разговоры, когда они открыто говорили, что там присутствовали и россияне, какие деньги им платили. Все это говорит о том, что это не были акции граждан Украины. Это были акции, спланированные Россией, чтобы захватить этот регион и создать там болевой момент для Украины, чтобы постоянно вытягивать силы и ослаблять наше государство. Для них было неожиданностью, что существует украинское сопротивление», – подытожил Козловский.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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