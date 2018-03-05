В Донецке и Макеевке: Проукраинские видеоролики распространят в «ДНР». Новости

На неподконтрольной территории Донбасса распространят патриотические видеоматериалы о проукраинских митингах в Донецке весной 2014 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» сообщил советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко.
«Эти ролики будут засланы на оккупированные территории. Мы взяли Донецк и Макеевку. В том числе с помощью СММ [ОБСЕ] – будут распространены в городах на подконтрольной территории Донецкой области», – сказал он.
По словам украинского ученого-религиоведа Игоря Козловского, освобожденного из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, на неподконтрольной территории Донбасса продолжает действовать группа украинского сопротивления российской агрессии. «Находясь там в подвалах, я встречал таких людей, которые продолжали такое сопротивление определенными партизанскими действиями, передавали информацию в Украину любым способом. Люди хоть и не объединены, но продолжают осознавать свою ответственность за дальнейшую судьбу региона, как части Украины», – сообщил он.
Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.
Читайте также:
- Четкий сигнал: Украине нужен мост между прошлым и будущим на Донбассе
- «Блатные» и уголовники: Козловский рассказал, как захватывали власть в Донецке
- Молитвенный марафон: Как в Донецке молились за единую Украину
- В США митинги в Донецке назвали антироссийским протестом еще 4 года назад, – политолог
- Донецк – это Украина: Первые митинги на весь мир заявили о российской агрессии
- Господь им судья: Игорь Козловский понимает, кто донес на него
- Козловский о настроениях в «ДНР»: Они ностальгируют за временем, когда была Украина
- Освобожденный из плена ученый рассказал, как победить Россию на Донбассе
- Ученый, побывавший плену, пояснил, зачем нужен диалог с жителями неконтролируемого Донбасса
- Освобожденный из «ДНР» Козловский: Публичная поддержка – защита от «самоубийства» пленного
- «Самодеятельность» украинских политиков мешает освобождению пленных, – Козловский
- Освобожденный из плена ученый рассказал о специфике «правосудия» в «ДНР»
- Игорь Козловский: Первый День рождения после 700 дней плена
Комментарии