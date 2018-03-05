В Донецке и Макеевке: Проукраинские видеоролики распространят в «ДНР». Новости

Митинг в Донецке в марте 2014 года. Фото из открытых источников

На неподконтрольной территории Донбасса распространят патриотические видеоматериалы о проукраинских митингах в Донецке весной 2014 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» сообщил советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко.

«Эти ролики будут засланы на оккупированные территории. Мы взяли Донецк и Макеевку. В том числе с помощью СММ [ОБСЕ] – будут распространены в городах на подконтрольной территории Донецкой области», – сказал он.

По словам украинского ученого-религиоведа Игоря Козловского, освобожденного из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года, на неподконтрольной территории Донбасса продолжает действовать группа украинского сопротивления российской агрессии. «Находясь там в подвалах, я встречал таких людей, которые продолжали такое сопротивление определенными партизанскими действиями, передавали информацию в Украину любым способом. Люди хоть и не объединены, но продолжают осознавать свою ответственность за дальнейшую судьбу региона, как части Украины», – сообщил он.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.

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