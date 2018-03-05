В обществе и в политике начинают забывать, что Донбасс – это Украина. Новости

В Украине начинают рассматривать варианты отказа от неподконтрольного Донбасса, а необходимо искать компромиссы и пути его возвращения, не забывая, кто настоящий враг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» во время Skype-влючения заявила народный депутат Украины Наталья Веселова.
«5 марта 2014 года мы выходили на митинг, чтобы показать всему миру, что Донбасс – это Украина. Я думаю, что нам это удалось. Мы сделали, что могли, но все митинги наши за Украину слишком мало транслировались на центральных телеканалах, поэтому сложилось впечатление, что Донбасс вообще не оказывал сопротивление», – говорит она.
«Больше показывали, как Донбасс шел на "референдум", или как звали Путина – это накладывается на людей, вообще стирается память о том, как мы отстаивали наше право быть в составе Украины, поэтому очень важно такие значимые даты помнить, напоминать всей Украине об этих датах, их очень много», – продолжила Веселова.
По ее словам, Украина постепенно начинает забывать, что Донбасс ее неотъемлемая часть. «Начинают рассматривать варианты отказа от Донбасса. Я думаю, что мы понесли слишком много жертв, чтобы отказываться от Донбасса и Крыма. Поэтому сейчас мы изучаем международный опыт миротворческого процесса. Это очень сложный процесс, который состоит из поиска компромиссов», – сказала она.
«Мы должны перейти от поиска врагов среди самих себя к поиску компромиссов, в том числе в середине общества. Чем больше мы перекладывает вину на Донбасс, на жителей Донбасса, тем больше мы забываем, кто наш настоящий враг, а наш настоящий враг – это Российская Федерация», – добавила нардеп.
Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина.
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