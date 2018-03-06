В «ДНР» запретили дублировать украинские сделки по купле-продаже недвижимости. Новости

В «ДНР» оформление договоров недвижимости купли-продажи украинскими нотариусами признаются «мошенническими». А дублирование в «республике» сделки, оформленной на подконтрольной Украине территории, является нарушением «закона ДНР». Об этом в интервью местной газете рассказал адвокат «коллегии юристов ДНР» Павел Косован.

«Ситуация усугубляется тем, что у нас нет доступа к украинскому реестру обременений недвижимого имущества, а значит, нет возможности проверить, в чьей собственности находится данное жилье и не имеет ли оно отягощений. Конечно, через третьих лиц получить такую информацию можно, но это повлечет за собой дополнительные расходы. А без нее вы рискуете купить "кота в мешке", например, квартиру, находящуюся в кредитном залоге и не подлежащую продаже», – пояснил Косован.

Он напомнил, что в «ДНР» не признаются сделки, заключенные украинскими нотариусами. «Сделки, заключенные на территории Украины с 11 мая 2014 года по 31 января 2016 года, можно легализовать. А вот договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и другие правоустанавливающие документы, оформленные украинскими нотариусами с 1 января 2017 года, у нас не признаются. К сожалению, некоторые агентства недвижимости "забывают" предупредить об этом своих клиентов. Они оформляют сделки через украинских нотариусов, а когда у покупателя доходит дело до регистрации права собственности в ДНР, он получает отказ. И люди оказываются у разбитого корыта. Получается, они купили воздух, поскольку с точки зрения республиканского законодательства владельцем жилья остается прежний собственник», – сказал «республиканский» адвокат.

При этом, по его словам, дублирование в «ДНР» сделки, оформленной на подконтрольной Украине территории, «является нарушением закона». «Это является нарушением закона и может повлечь нежелательные последствия, как для продавца, так и для покупателя. Поэтому я советовал бы сто раз подумать, прежде чем обращаться к украинским нотариусам», – говорит Косован.

«На данный момент в ДНР зарегистрированы 70 нотариусов, список которых с указанием адресов и контактных телефонов находится на сайте Министерства юстиции ДНР. Деятельность не зарегистрированных в ДНР нотариусов запрещена».

Также Косован в данном интервью рассказал о подводных камнях продажи-покупки квартир через агентства недвижимости в «ДНР», и когда не нужно менять украинский техпаспорт на квартиру на «документ образца ДНР».

Как сообщалось ранее, с декабря 2017 года в трех городах – Донецке, Горловке и Макеевке – изменилась система оформления недвижимости «по правилам ДНР». Также за прошлый год по состоянию на начало 2018 года цены на продажу квартир в Донецке снизились от 8 до 22%.

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