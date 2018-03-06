Как въехать в «ДНР» с украинским ID-паспортом. Новости

На контрольных пунктах пропуска «ДНР», расположенных на линии разграничения, обладателей украинских ID-паспортов (новая форма внутреннего паспорта гражданина Украины) пропускают при наличии дополнительного приложения с указанием прописки. Об этом сообщают жители Донецка в социальных сетях.

Дело в том, что ID-паспорт представляет собой пластиковую карту, на которой визуально видны лишь базовые данные – номер паспорта, ФИО, дата рождения и пр. Дополнительная информация доступна лишь при считывании карты на специальном устройстве, которые есть на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), но отсутствуют на КПП «ДНР». В частности, одним из значимых для «ДНР» параметров является прописка – к зарегистрированным в Донецкой области претензий особо не возникают, при прописке в иных регионах Украины у представителей «ДНР» могут быть вопросы о цели поездки.

Поэтому, чтобы въехать в «ДНР» по ID-паспорту необходимо иметь распечатку «витягу» с данными о прописке.

«При получении ID-паспорта вам выдадут так называемый "витяг" (распечатку оцифрованных личных данных – ФИО, номер паспорта, адрес прописки по прежнему адресу, если не изменился, кем и когда выдан – все, что в паспорте закодировано). "Витяг" должен быть с мокрой печатью. Сразу сделайте несколько копий, оригинал храните. На блокпостах обязательно с новым паспортом надо предъявлять этот "витяг" (так как в ДНР нет базы данных, чтобы сверять данные ID-паспортов)», – комментирует дончанка Нина.

Она добавляет, что при использовании ID-паспорта в «ДНР» этот «витяг» нужно предъявлять во все инстанции. «Я этот предъявляла в пенсионном фонде и банке», – констатирует Нина.

Возможность пересечения линии разграничения с ID-паспортом подтверждают и иные очевидцы, отмечая, что главное – оформить пропуск на новый паспорт для прохождения украинских КПВВ и иметь распечатку для предоставления на КПП «ДНР»:

«Natalie Wind»: «Пропуск делаете – и въезжайте. Но не забывайте распечатку, где прописка»;

Лиана: «Главное сделайте пропуск на него, и прописка обязательна»;

Мария: «Была очевидцем – пропускают норм, но требуют распечатку с пропиской»;

Людмила: «Нет проблем, пропускают и не задают вопросов».

При этом жители отмечают, что большую роль играет «человеческий фактор», т.к. у некоторых «витяг» с пропиской на КПП «ДНР» не требовали.

Также дончане советую обладателям ID-паспорта непосредственно в «ДНР» сделать специальную справку для прохождения внутренних блокпостов и посещения «ведомств». «В ДНР идете в свой ЖЭК,в паспортный стол и берете форму А, заверяете в ЖЭКе и несете в миграционку, там фото еще прикладываете и сдаете на адресную справку и ждете в 2 этапа: 1) вас ищут по базе и через – ответ, 2) принимают на адресную справку. Это все затем, что в ДНР не признают "витяг" Украины. Например, все это мы проделали для пенсионного фонда ДНР. И эту адресную справку тоже храните как зеницу ока, только для ДНР», – советует дончанка Ольга.

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