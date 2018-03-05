Россия не ожидала: Как проукраинский Донецк похоронил проект «Новороссия». Новости

В 2014 году на проукраинских митингах в Донецке сформировалось движения сопротивления, из которого потом образовались волонтерские организации и добровольческие батальоны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказала экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Россия не ожидала, что выйдет столько людей. Они думали пройти Донбасс очень быстро, а тут они увидели сопротивление и достаточно сильное сопротивление. Я считаю, что именно эти митинги положили конец проекту РФ – "Новороссия", когда южные и восточные области должны были сформировать "Новороссию" и фактически отрезать Украине к морю», – говорит она.

«Мы выиграли время этими митингами, мы остановили Россию в Донецкой и Луганской областях, дали возможность сформироваться батальонному движению и всеукраинскому сопротивлению против Российской Федерации. Поэтому они были вынуждены подвозить этих россиян – "митингующих", и они потеряли время, потеряв свой проект "Новороссия", который должен был проложить им путь к Крыму, не через Керченский пролив, а по части территории Украины», – продолжила Цыбулько.

По ее словам, все должны понимать, что проукраинский Донецк в 2014 году дал государству возможность сформировать обороноспособность. «Фактически победить в этой войне, потому что будущее Украины без выхода к морю и всех этих областей было бы сомнительным – с экономической, военной, политической, со всех точек зрения», – сказала она.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина и высказать свой протест против российской агрессии.

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