Под страхом смертной казни: В Донецке и Луганске продолжается украинское сопротивление. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» продолжается украинское сопротивление российской агрессии на Донбассе, несмотря на то, что задержанным за «шпионаж» грозит смертная казнь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 марта, в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказала экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Сопротивление продолжается. Я встречалась с людьми, которые были освобождены, они продолжают сопротивление. При нашем батальоне "Донбасс" был сформирован проект "Стоп террор", куда люди из Донецка и Луганска передавали информацию каждый день, каждую минуту», – говорит она.

«Передавали информацию, какое передвижение техники происходит, сколько людей в этом "ополчении", как называет Россия, собирается. Они продолжают сопротивление, несмотря на то, что это очень опасно», – продолжает Цыбулько.

Экс-советник министра МинВОТ напомнила, что в «ДНР» и «ЛНР» судят проукраинских активистов по своему «уголовному кодексу» по статье «шпионаж». «А она предусматривает высшую меру наказания. Там это смертная казнь с конфискацией всего имущества. Люди, которые идут на это, действительно рискуют своей жизнью. Их могут "осудить" к смертной казни фактически», – подчеркивает она.

Кроме того, на неподконтрольных территориях Донбасса под угрозой ареста находятся и родственники проукраински настроенных граждан. «Рискуют очень сильно, не только своей жизнью, но и жизнью своих родственников, потому что не единичны случаи, когда арестовывали человека, который этим занимался и его жену или мужа, запугивали людей, которые попадали в тюрьму», – рассказала Цыбулько.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина и выступить против российской агрессии.

Читайте также: