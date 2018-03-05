В центре Донецка снова взорвали машину, – есть погибший. Новости

В центре неподконтрольного Донецка, возле спортивного комплекса «Олимпийский», сегодня вечером, 5 марта, произошел взрыв автомобиля. Один человек погиб. Об этом пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на источник в «силовых структурах ДНР».

«Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на проезжей части улицы Артема напротив РСК «Олимпийский». На данный момент территория оцеплена, правоохранители ведут следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто.

Подробности происшествия уточняются.

В соцсетях также пишут, что, по слухам, «в 17-05 на Артема – РСК Олимпийский из "Матиза" выкинули гранату и она взорвалась».