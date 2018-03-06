Реинтеграция Донбасса будет мирным путем и по Минским договоренностям, – эксперт. Новости

Донбасс будет реинтегрирован мирным путем и по Минским договоренностям, потому что документ является обязательным для выполнения и Украиной, и Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» заявила экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Нужна лучшая коммуникация Минских соглашений, нужно показывать, что будет дальше, потому что очень много манипуляций по этому поводу. Донбасс будет возвращен мирным путем – это сейчас уже все понимают. Эти территории будут реинтегрированы по Минским соглашениям», – говорит она.

«Нужно прекратить манипуляции относительно таких вопросов, как амнистия, что якобы всех простят. Это неправда. Будет справедливость, будут наказаны военные преступники», – продолжает Цыбулько.

Экс-советник министра МинВОТ также напомнила, что Минские соглашения – это документ обязательный к выполнению участниками Минского процесса. «Неправда, что Минские соглашения якобы "фейковые" договоренности, потому что их не ратифицировала Верховная Рада. Это манипуляция. Минские соглашения – часть резолюции Совета Безопасности ООН, а это обязательно для выполнения всеми членами ООН. И Украина – член ООН, и Россия – член ООН», – подчеркивает она.

«Это будет [выполнено], и будет реинтеграция мирным путем. Нужно общаться и изучать опыт других стран, чтобы понять, как вернуть Донбасс, потому что много отдано, и люди продолжают отдавать свои жизни за Донбасс», – сказала Цыбулько.

Как сообщалось ранее, в 2014 году 4-5 марта состоялись первые митинги «Донецк – это Украина», 5 марта на центральную площадь города вышли около 10 тыс. человек, которым удалось заявить на весь мир, что Донбасс – это Украина и выступить против российской агрессии.

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