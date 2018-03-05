Взрыв в центре Донецка: Первые подробности (Видео). Новости

Сегодня вечером, 5 марта, в центре неподконтрольного Донецка, возле спортивного комплекса «Олимпийский» взорвался автомобиль. Скорее всего, в машине взорвалась граната РГД. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«По сегодняшнему взрыву авто в Донецке. Взрыв был внутри авто. Погибла девушка. Парень водитель находится в больнице. Взрыв был не сильный. Предположительно РГД», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел на проезжей части улицы Артема напротив РСК «Олимпийский» предположительно в 17:05.

Читайте также: