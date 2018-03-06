В «ДНР»: Самый знаменитый приют для животных отключают от электроэнергии. Новости

Самому известному в Донецке приюте для животных «Пиф» «власти ДНР» грозят отключением электроэнергии. Об этом сообщают волонтеры приюта в соцсетях.

«Нам пришло предписание...12 марта отключают электроэнергию. До 12 марта нам необходимо оплатить 36 060 руб. Т.е если мы не оплатим наш текущий долг – не будет теплых вольеров, не будет света, не будет возможности спасать, оперировать, помогать, лечить. Задолженность за февраль и март (энергокомпания работает по 100% предоплате ) была 76 тыс. руб., из которых 11 тыс. руб. мы смогли погасить. Общая сумма долга сейчас – 65 тыс. Что делать и как быть мы не знаем. Не знаю, какое чудо должно произойти и где взять эту сумму», – пишут волонтеры.

Жители Донецка хорошо знают «Пиф», поэтому всерьез обеспокоены ситуацией.

«Фантастический долг – 65 тысяч рублей! Потому что на уровне государства не помогают, а вот тариф выставили самый высокий. В приюте 800 собак. Это все держится на энтузиазме и пожертвованиях. И, позволю заметить, "сдерживают социальную напряженность", как-то помогая с проблемой бездомных животных. Зима очень холодная. В месяц это около 30 тысяч. И сумма растет в геометрической прогрессии», – отмечает дончанка Евгения Мартынова, являющаяся активной сторонницей «Донецкой народной республики».

Мартынова констатирует, что, судя по выпускам новостей в «ДНР», – «штука баксов с лишком – это хе*ня для юной республики, которая устремлена в будущее, караванами и пароходами гонит уголь на экспорт и налаживает межгалактические связи».

«Но в приюте этих денег нет. Это фантастическая сумма. Есть 800 сердец, которые могут перестать биться или собаки могут остаться на улице, если кислород будет перекрыт. Есть люди, которые там работают, с руками, искусанными и покрытыми трещинами от мороза и холодной воды и с болящими душами. Пожалуйста, помогите им», – заключает Мартынова.

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