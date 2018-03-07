Тактика «мягкой силы»: Тука рассказал о российских угрозах из «ДНР». Новости

В «ДНР» против Украины Россия успешно использует тактику «мягкой силы», когда привлекает к общественным программам и мероприятиям жителей подконтрольных Украине территорий, на которых потом оказывается сильнейшее давление пропагандой «русского мира». Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя законопроект о национальной безопасности Украины.

«В феврале прошлого года россияне на оккупированной части Донбасса ввели, вслушайтесь в название – "гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса". В самом только названии два фундаментальных тезиса. Первое – существование такого себе "народа Донбасса". Второй тезис – этот "народ Донбасса" разъединен, "кровавой", понятное дело, "хунтой"», – говорит он.

«Там ряд мероприятий – на фоне, с моей точки зрения, малоэффективной работы украинской власти относительно решения вопросов на Донбассе и переселенцев. Например, они ввели бесплатное лечение онкологии для жителей Донецкой и Луганской области, которые проживают на подконтрольной центральному правительству территории. Жители оккупированной территории такой привилегии не имеют», – продолжил Тука.

По его словам, эта «гуманитарная программа» в «ДНР» касается не только медицины, высшего образования в вузах, которые остались на неподконтрольной территории, спортивных соревнований. «На 2018 год запланировано 170 разного рода спортивных соревнований – чемпионат Горловки, Макеевки, без разницы – они привлекают к участию детей с наших территорий. Рядом со спортивными соревнованиями проходят "военно-патриотические игры"», – рассказывает замминистра МинВОТ.

«Они привлекают молодежь из Краматорска, Северодонецка. Молодежь туда едет. Чему она там учится: ориентация на местности, владение оружием, наука сбора информации, выживание в экстремальных условиях. Параллельно с этим идет промывание мозгов: "мы один народ", "русский мир", "Советский Союз". И через некоторое время эта молодежь возвращается назад», – добавил Тука.

Он подчеркивает, что подобные «программы» являются угрозой национальной безопасности Украины и государство должно уметь противодействовать подобным вещам. «Это безопасность государства. Мягкая сила. Согласно военной доктрине Российской Федерации, успех на 80% отдается именно на использование "мягкой силы"», – считает замминистра МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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