Нет фото в паспорте Украины и нет «паспорта ДНР»: Нюансы покупки сим-карт «Феникс». Новости

В «ДНР» приобрести стартовый пакет «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс» можно даже если нет фотографии, которую надо вклеивать в паспорт Украины по достижению 25 и 45 лет, и если отсутствует «паспорт республики». Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.

«Если фотографию в паспорт Украины вклеить нет никакой возможности, то по закону он обязан обратиться в нашу местную миграционную службу, чтобы, как минимум, получить адресную справку или какой-то временный документ, заменяющий паспорт», – говорит он.

«Если 45 лет и нет фотографии, то принимаются абоненты, им выдаются сим-карты по аресной справке, выданной местными органами внутренних дел», – заявил Рудниченко.

По его словам, что касается ограничений на покупки сим-карты «Феникса» до 2-х стартовых пакетов, то они не распространяются на детей. «Мы говорим о детях в возрасте от 7 до 16 лет. Любой родитель имеет право приобрести на такого ребенка стартовый пакет – к паспорту родителя прикладывается ксерокопия свидетельства о рождении ребенка и получает стартовый пакет», – сказал он.

Он также напомнил, что в «ДНР» абоненты «республиканского» оператора связи «Феникс», которые приобрели сим-карты вне точек продаж, у перекупщиков, могут в течение 3-х месяцев перерегистрировать их на себя.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: