Скандинавские страны выделят 3,8 млн евро для Донбасса. Новости

Скандинавские страны выделят почти 3,8 млн евро на повышение энергоэффективности социальных объектов в восточных регионах Украины. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Скандинавские страны, в том числе правительство Норвегии, дополнительно выделят почти 3,8 млн евро на финансирование в 2018 году новых проектов, направленных на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины.

«Мы благодарны норвежскому правительству за дополнительную помощь для решения проблем энергоэффективности в восточных регионах, пострадавших в результате конфликта. Уменьшение энергопотребления – не только положительный шаг в плане экономии энергоресурсов, но и минимизация негативного воздействия на окружающую среду», – сказал министр Вадим Черныш.

Проект фонда Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative for Ukraine (NIU) предусматривает реконструкцию общественных зданий для уменьшения энергозатрат на обеспечение их отопления, освещения и горячего водоснабжения, а также внедрение светодиодного уличного освещения.

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