Ради возвращения Донбасса переселенцы должны объединиться, – политолог. Новости

Переселенцы должны объединиться ради возвращения Донбасса, своего собственного будущего и совместного решения текущих проблем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал политолог Константин Батозский.

«Правительство – это зеркало людей. Заинтересованы ли мы в том, чтобы был большой судебный процесс о том, что случилось в Донецке в отношении тех должностных лиц, тогда кто-то этот процесс должен инициировать, кто-то должен его начать. Нужно ли это делать сейчас? Мне кажется, нет, потому что уровень эмоций еще слишком велик», – говорит он.

«Мы, как общество переселенцев, очень часто демонстрируем, что именно среди нас мы не можем часто найти согласие по любым принципиальным вопросам. Все, что мы пытались делать до этого – заботиться о переселенцах, предлагать законопроекты, давайте скажем откровенно – это ни к чему не привело», – продолжает Батозский.

По его словам, переселенцы должны объединиться, чтобы совместно решать и текущие проблемы, и вопрос реинтеграции Донбасса. «Мы должны понять, что мы не являемся жертвами. Мы люди, которые оказались во время войны. Это наша судьба, наша жизнь уже никогда не будет другой, наше сознание никогда не будет другим. Нам для себя нужно решить, что мы, как люди, можем с этим сделать», – считает он.

«Вместо того, чтобы углубляться в тактические вопросы, говорить о степени вины или как мы будем всех наказывать, когда мы туда вернемся, нужно решать проблемы по очереди. Давайте сначала вернемся, а пока мы не вернулись, мы должны объединиться вокруг видения будущего, потому что это то, что нас действительно может объединить, и это может объединить людей, которые оказались на оккупированных территориях», – сказал Батозский.

Он добавил, что объединить общество может один простой вопрос – хотят ли украинцы, чтобы российская агрессия на Донбассе повторилась когда-либо в будущем: «Большинство не пожелает своим детям той судьбы, которая у нас. Если мы не хотим, что мы будем для этого делать?».

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