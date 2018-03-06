Сводка из зоны АТО за 5 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении противник обстрелял силы АТО у Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 16 единиц. Под огонь попали Ясиноватая, Докучаевск и село Безыменное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.