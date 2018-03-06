Выжженная земля и беспрецедентные проблемы: Эксперт о возвращении Донбасса. Новости

Украина должна будет серьезно поддерживать пострадавшие от войны территории Донбасса, где будет много беспрецедентных проблем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» рассказал политолог Константин Батозский.

«В будущем Донбасса должна быть совсем другая структура экономики. Имеем ли мы представление, кто вернется на Донбасс, когда Украина вернет себе контроль? Мы должны быть реалистами. Большая часть переселенцев не вернется туда», – говорит он.

«Чтобы не говорил президент о якоре, если он хочет показать собственным примером, пусть перенесет свою администрацию в Донецк, тогда мы будем разговаривать, кто должен туда поехать, а кто нет», – продолжает Батозский.

По его словам, Украина должна быть готова к возвращению Донбасса и материально. «Реальность в том, что там будет жить население, которое стало жертвами информационной войны, население пенсионного возраста, в большинстве. Население, для которого будет очень сложно создать рабочие места. Те, проблемы, которые надо будет решать там – беспрецедентные», – считает он.

«Возможно, Донбасс должен стать территорией, где некоторое время должен быть применен универсальный базовый доход, потому что решить, кто и на какой объем социальных выплат будет претендовать, будет очень сложно. Давайте исходить из того сценария, что мы вернемся на выжженную землю – там не будет ни каких-то реестров, ни государственных учреждений, ничего», – сказал Батозский.

Эксперт отметил, что власти должны подумать над тем, где взять средства для реинтеграции и восстановления Донбасса. «Нам нужно будет снова собирать информацию о населении, создавать снова базовые условия жизнедеятельности, работать над медицинской и социальной защитой. Мы должны будем их поддерживать, потому что там не будет ни работы, ничего. На это нужны будут большие деньги», – говорит он.

«Сейчас экономика Донетчины и подконтрольных территорий имеют очень большие бюджеты, но существующий институт военно-гражданской администрации делает бюджетные вопросы очень непрозрачными… Но в будущем должна быть совсем другая структура экономики», – подытожил Батозский.

Как сообщалось ранее, политолог также считает, что переселенцы должны объединиться ради возвращения Донбасса, своего собственного будущего и совместного решения текущих проблем.

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