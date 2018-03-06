«АДРА» снова привозит питьевую воду в Марьинку и Красногоровку (Фото). Новости

В течение двух месяцев Марьинка и Красногоровка (Донецкая обл.) оставались без привозной питьевой воды. С начала марта благотворительная общественная организация «АДРА» возобновила доставку воды к населенным пунктам, которые подали заявки.

Из-за нестабильной работы фильтровальной станции, которая находится на линии разграничения, воду из кранов в Марьинке и Красногоровке можно использовать только как техническую. По словам местных жителей, из нее иногда приходится и готовить.

«Вода из магазина обходится нам 5 грн в день. Это затратно, учитывая, что моя пенсия 1700 грн в месяц», – отмечает местная жительница Людмила.

1,5 года, с лета 2016 года по январь 2018 года, благотворительная организация «АДРА» занималась доставкой питьевой воды в прифронтовые города и поселки. Было развезено более 2 млн литров воды. В январе закончился срок действия договора со спонсором. И пока не нашли нового, поставки воды были временно прекращены. Проект возобновили в начале марта, и в течение первой недели бесплатной питьевой водой были обеспечены все населенные пункты, которые до этого получали привозную воду.

«Мы планируем обеспечивать питьевой водой 20 городов, 4 района (Ясиноватский, Волновахский, Никольский, Марьинский). В городе Марьинка привозим воду в Дом культуры, школу №2. В районе обеспечиваем водой также поселки Победа и Янтарное, и блокпост. Общее количество – более 10 кубов. Красногоровка – центральная больница и школа искусств. Мы фокусируемся и обслуживаем больше больницы, школы, садики. Если город маленький, то мы покрываем и жителей», – рассказал руководитель Мариупольского офиса «АДРА» Василий Крупко.

По материалам: UA:Донбасс

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