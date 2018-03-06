Мы не феодалы: Украине нужна платформа для реинтеграции населения Донбасса и Крыма. Новости

Украине нужна платформа для реинтеграции населения неподконтрольных Донбасса и Крыма, потому что возвращать нужно, прежде всего, людей, а не территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции «Четыре года гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации» заявила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
«Украинское сопротивление было, именно это сопротивление на Донбассе и в Крыму не позволяет России полностью исказить ту реальность, которая была в 2014 году. К сожалению, сегодня формируется другая реальность на оккупированных территориях», – говорит она.
«"Матрешка", которую мы пережили: Революция Достоинства спровоцировала Крым, отсутствие войны в Крыму фактически спровоцировало войну на Донбассе. Тут главный вопрос – а что сегодня, что сейчас? Я уверена в том, что коллективный запрос влияет и на официальные рамки», – продолжила Джапарова.
По ее словам, украинское правительство в своих действиях отражает позицию общества по отношению к Крыму и Донбассу. «История Украины – это не только физическая война с десятками тысяч погибших, сотнями людей в тюрьмах и подвалах, с политическими заключенными Кремля в Крыму, с людьми, которые до сих пор празднуют украинские праздники, смотрят украинские СМИ, а цена украинского на оккупированных территориях – это свобода и жизнь», – говорит она.
«Цена войны – не просто физическое измерение, когда Россия пытается уничтожить Украину, это, прежде всего, цивилизационная война, в которой есть вопросы абсолютно к каждому украинцу. Чем больше у нас людей, понимающих, что от них что-то зависит, тем больше у нас шансов иметь не коррумпированное и прогрессивное правительство», – считает Джапарова.
Она подчеркнула, что задача всего украинского общества работать над тем, чтобы у государства и жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма было будущее в составе Украины: «Вендетты не будет. И в Крыму, и на Донбассе живут граждане Украины. Мы не феодалы, чтобы говорить только о возвращении территорий. Гуманитарное измерение, однозначно, возвращение людей – ключевое».
«Это абсолютно сложный процесс. Когда восточная и западная Германия объединялись, процесс реинтеграции длился десятки лет. Такая же история будет и у нас. Но наше "домашнее задание" – формировать платформу для реинтеграции тех людей, которые живут на оккупированных территориях», – сказала Джапарова.
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