«Достались» от «Киевстар» и Life: В «ДНР» рассказали о работе станций мобильной связи. Новости

В «ДНР» рассказали о технических возможностях базовых станций оператора мобильной «Феникс», которые «национализировали» у украинских операторов «Киевстар» и Life. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.

«До отключения "МТС" сеть нашего республиканского оператора "Феникс" строилась исключительно на базовых станциях производства Ericsson. Это те базовые станции, которые нам достались от компании "Киевстар". С нагрузкой до 400-500 тыс. абонентов эта сеть успешно справлялась. До отключения "МТС" проблем с дозвоном у них не было», – говорит он.

«После отключения "МТС" мы были вынуждены интегрировать в свою сеть станции бывшего "Лайфа". Это оборудование Huawei, оно более технологичное, более новое, у него более расширены технические возможности. Практически в 6 раз на Huawei больше емкость каналов», – сказал Рудниченко.

Он утверждает, что с добавлением базовых станций производства Huawei «республиканский» оператор «Феникс» сможет выдерживать нагрузку в 1-1,5 млн абонентов.

«В первые недели отключения "МТС" сеть была не готова к такой лавине звонков, а так как у человека не получилось дозвониться с первого раза, он осуществлял такие попытки 20-40 раз, ставил на автодозвон. В итоге голосового трафика как такового не было, но сигнальный трафик, трафик попыток дозвонов забивал всю сеть. В тот момент было принято решение отключить информатор, сеть перестала проговаривать голосовые сообщения ["ваш абонент находится вне зоны"]», – говорит Рудниченко

«У каждой базовой станции есть определенное количество разговорных каналов. "Зарегистрироваться" на этой станции могут и тысяча человек. Но возможность разговоров станций Ericsson – максимум 60 одновременных разговоров на 1 базовую станцию, на базовых станциях Huawei – до 250 одновременных разговоров. Когда все строилось на станциях Ericsson банально не хватало разговорных каналов», – сказал он.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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