На Донетчине в ДТП попал автомобиль полиции (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 5 марта в ДТП попал автомобиль полиции. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Возле ТНК. Согласно полученной нами в полиции информации, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции участниками дорожного движения. ДТП обошлось без пострадавших», – пишут в одном из пабликов Краматорска.

Краматорчане уточняют место аварии:

Анютка: «Шо такое ТНК?»;

Евгений: «АЗС на Южной».

Также местные жители говорят о причинах ДТП:

Виталий З.: «Дистанцию не держал. Вот и рас***рил "Приуса". Молодцы, продолжайте в том же направлении...»;

Виталий В.: «Для всех радующихся: вообще-то, копов пихнули сзади»;

Виталий З.: «Пусть соблюдают дистанцию. Копы ведь тоже увалили "Калину" спереди».

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