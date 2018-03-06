На Донетчине в ДТП попал автомобиль полиции (Фото). Новости

На Донетчине в ДТП попал автомобиль полиции (Фото)

06.03.18 12:22dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В Краматорске (Донецкая обл.) 5 марта в ДТП попал автомобиль полиции. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Возле ТНК. Согласно полученной нами в полиции информации, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции участниками дорожного движения. ДТП обошлось без пострадавших», – пишут в одном из пабликов Краматорска. 

Краматорчане уточняют место аварии:

  • Анютка: «Шо такое ТНК?»;
  • Евгений: «АЗС на Южной».

Также местные жители говорят о причинах ДТП:

  • Виталий З.: «Дистанцию не держал. Вот и рас***рил "Приуса". Молодцы, продолжайте в том же направлении...»;
  • Виталий В.: «Для всех радующихся: вообще-то, копов пихнули сзади»;
  • Виталий З.: «Пусть соблюдают дистанцию. Копы ведь тоже увалили "Калину" спереди».

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