Авария на водоводе: Часть неподконтрольной Донетчины осталась без воды. Новости

В Донецкой области произошел прорыв водовода, в результате чего без водоснабжения остался ряд населенных пунктов, в том числе расположенных на временно неподконтрольной украинским властям территории региона. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«В Донецкой обл. произошел прорыв водовода "Новотроицкое-Докучаевск". Водоснабжение в населенные пункты Докучаевск, Еленовка и близлежащие поселки (НКТ*) отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня (6 марта – ред.), 18:00. Объекты газо- и электроснабжения Донецкой обл. работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение двух месяцев Марьинка и Красногоровка (Донецкая обл.) оставались без привозной питьевой воды. С начала марта благотворительная общественная организация «АДРА» возобновила доставку воды к населенным пунктам, которые подали заявки.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория