Нелегальная связь с Украиной: В «ДНР» скрывают схемы дозвона с «Феникса». Новости

В «ДНР» можно дозвониться с «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс» в Украину, но это очень дорого и нелегально. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.

«Я не могу вам рассказать, как это технически возможно, довольно сложная схема, но хотя бы такая работает. Тот тариф, который мы вынуждены выставлять абонентам – это безумно дорогой тариф, на сегодня это 10 руб./минута за звонок в Украину. Дешевле мы чисто технологически и финансово не можем, мы ее практически по той же цене покупаем, наценка менее 10% идет на этой услуге», – говорит он.

«Ясно и понятно, почему так дорого. У нас нет никакого официального стыка с Украиной, поэтому звонки, которые идут, проходят слишком долгий путь до того, как "приземлятся" в Украине», – заявил Рудниченко.

Как сообщалось ранее, замминистра МинВОТ Георгий Тука считает, что в отсутствии мобильной связи Vodafone в «ДНР» заинтересованы: «То, что они ("ДНР", – прим.) предлагают, это "серая" услуга IP-телефонии, когда GSM-трафик заворачивался в каналы IP. Стоимость таких услуг в несколько раз дешевле, чем GSM-трафик, но гораздо хуже качество передачи сигнала. Вот такие ухищрения они попытались сделать, а стоимость услуги они подняли с 1 грн, которая была у Vodafone до 5-7 грн за роуминг с Украиной».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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