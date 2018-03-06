Черныш рассказал о стратегических подходах РФ к противостоянию с государствами . Новости

Стратегические подходы Российской Федерации в глобальном противостоянии между государствами базируются на трех доктринах. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, подводя итоги выступления главы ведомства Вадима Черныша с докладом в дискуссии на тему «Гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью на востоке Украины».

Дискуссия состоялась в рамках заседания Межпарламентского совета «Украина-НАТО», которое прошло в Одессе 5 марта. Вадим Черныш в рамках дискуссии представил доклад, в котором обозначил стратегические подходы Российской Федерации в вопросе глобального противостояния между государствами. «Эти подходы в течение длительного времени остаются неизменными и базируются на трех доктринах: Евгения Примакова, бывшего российского премьер-министра и министра иностранных дел – установление многополярного мира (1995-1996 гг.), главы спецслужбы и службы разведки Сергея Нарышкина – применение «мягкой силы», действие через «соотечественников» и НПО (2008 г.) и руководителя Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова – комплексное применение военной силы и средств невоенного характера (2013 г.)», – считает он.

Первая доктрина касается приоритета российских интересов и отказа от роли младшего партнера в отношениях с США. «Вторая – это концептуальные принципы контактов России со своими, так сказать, соотечественниками в Украине через определенные неправительственные организации», – сообщил министр.

По его словам, из-за применения «мягкой силы» Москва останавливала Украину в ее евроатлантических стремлениях и склоняла к нейтралитету. Для этого создавалась пророссийская элита в Украине и велась борьба с западной интеграцией Украины. Существует множество российских институтов в рамках структуры СНГ, которые проводят подобную политику воздействия на соседние государства, отметил министр.

Также он рассказал о еще одной доктрине. «Третья – это доктрина Герасимова, которая касается комплексного применения вооруженной силы, политической, экономической составляющих, информационных средств, использования протестного потенциала населения, сил специальных операций, финансирование этих усилий, использование косвенных асимметричных действий», – отметил Вадим Черныш.

Министр также отметил, что лидеры российских ставленников, которые действуют сегодня в Украине, не представляют интересы граждан на востоке и в Крыму, в чем пытаются убедить международное сообщество. «РФ намеренно распространяет различного характера сигналы, граничащие с провокациями, а также использует запугивание, принуждение на оккупированных территориях», – подчеркнул министр во время выступления.