Разрешение применять оружие военнослужащим не приведет к беззаконию в зоне АТО, – Генштаб. Новости

Разрешение военнослужащим использовать оружие против гражданских на Донбассе не приведет к беззаконию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, в ходе брифинга в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по разъяснению положений Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

Согласно закону, военным разрешено использовать оружие против гражданских. Однако это не приведет к беззаконию со стороны военнослужащих, считают в Генштабе. «На территории (проведения – ред.) – сейчас пока что антитеррористической операции – действует военная прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство за уголовными производствами, которые ведут органы Нацполиции в отношении правонарушений и преступлений, совершенных в том числе военнослужащими», – сказал Бобров.

«И, поверьте, система позволяет более четко отслеживать все проявления злоумышленников, предупреждать совершение преступлений даже более эффективно, чем на остальной территории Украины», – добавил он. Представитель Генштаба пояснил, что на той территории более жесткий порядок: есть контрольно-пропускные пункты, порядок, осуществляется круглосуточный контроль за перемещениями граждан и товаров на неподконтрольную территорию, а также в зону проведения АТО и из нее.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. А 24 февраля закон был официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины» и, как следствие, вступил в силу.