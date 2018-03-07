Вооруженные силы Украины готовы не только сдерживать военную агрессию, – Геращенко. Новости

Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе. Однако Вооруженные силы Украины готовы не только сдерживать военную агрессию, но и освобождать временно неподконтрольные территории Украины. Об этом 6 марта рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Ирина Геращенко, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Во время брифинга в Одессе, в рамках заседания Межпарламентского совета «Украина-НАТО», который рассчитан на 2 дня, по словам Геращенко, особое внимание будет уделено имплементации стандартов НАТО с законодательством Украины в сфере экологии, культурно-гуманитарной сфере и в сфере национальной безопасности и обороны.

«Только через выполнение всех наших обязательств мы сможем претендовать на полноценное членство в Альянсе», – считает политик.

Она также напомнила, что 28 февраля президентом Украины внесен в парламент законопроект «О национальной безопасности Украины» как неотложный. «Этим законопроектом предусматривается имплементация стандартов НАТО в сфере безопасности и обороны, начиная от структуры оборонного ведомства Украины и заканчивая введением гражданского контроля над ним, как это предусмотрено в большинстве стран-членов НАТО», – сказала Геращенко.

«Мы убеждены, что уже на этой сессии этот законопроект станет законом, и тема национальной безопасности станет ключевой для нынешней сессии Верховной Рады», – добавила она.

Также на встрече обсуждают безопасность и гуманитарную ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Представитель гуманитарной подгруппы ТКГ отметила, что Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе. В то же время, политик заверила, что Вооруженные силы Украины готовы не только сдерживать военную агрессию, но и освобождать временно неподконтрольные территории Украины.

По ее словам, несмотря на договоренности о прекращении огня в Донбассе с 5 марта, представители ОРДЛО и РФ продолжают вести систематические обстрелы. Геращенко отметила, что за 4 года на востоке Украины погибли 2378 военнослужащих ВСУ, среди них 4 женщины, остались вдовами 1399 женщин и потеряли своих сыновей 2217 женщин. Также она сообщила, что 138 детей погибли от обстрелов или подорвались на взрывоопасных предметах и ​​минах. «Украина платит слишком высокую цену за защиту независимости, поэтому мы, конечно, рассчитываем на усиление давления на Российскую Федерацию, а также на помощь оборонительным вооружением от международных партнеров», – отметила вице-спикер ВР.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно укрепить Вооруженные силы Украины настолько, чтобы они смогли вернуть неподконтрольные территории.

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