ДТП в «ДНР»: Столкнулись 2 авто и 2 автобуса (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке произошло ДТП с участием 2-х автобусов и 2-х легковых автомобилей. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Сообщается, что 2 марта около 19:00 в Горняцком районе Макеевки в районе развлекательного центра «Шоколад» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ЛАЗ-695Н», после чего произошло столкновение ВАЗ с двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем Volkswagen Jetta. Далее водитель автобуса «ЛАЗ-695Н» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «БАЗ-22155».

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21103» и пассажир «Volkswagen Jetta» получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Также сообщается, что с начала года в Макеевке произошло 27 ДТП, в которых 31 человек травмирован, 4 погибли. Кроме того, произошло 60 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, при которых транспортные средства получили механические повреждения.

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