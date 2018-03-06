Нет признания, нет роуминга: За пределами «ДНР» и «ЛНР» местная мобильная связь не работает. Новости

Ни «ДНР», ни «ЛНР» не имеют возможности запустить роуминг даже с Россией, потому что являются непризнанными «республиками», за пределами которых их местные операторы мобильной связи не работают. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.

«Я думаю, все понимают разницу между просто возможностью звонить в Украину и действительно роумингом. Роуминг – это признание нашей нумерации другими мобильными операторами», – говорит он.

«Классический роуминг подразумевает, что абонент выезжает с сим-картой "Феникса" на территорию Российской Федерации, там сим-карта "Феникс" продолжает работать. Пока у нас такой возможности нет, но мы очень надеемся», – заявил Рудниченко.

По его словам, вопрос роуминга мобильного оператора «Феникс» хотя бы с Россией –политический. «Как в свое время Путин принял решение об оказании гуманитарной помощи, по-другому не скажешь, в виде признания документов, выданных на территории "ДНР", мы надеемся, что правительство России пойдет на такой шаг, признает нумерацию "Феникса" и "Лугакома", это 071 и 072, и возможно разрешит мобильным операторам на территории РФ заключать какие-то договора роуминга непосредственно с "Фениксом" и "Лугакомом"», – сказал он.

«Больше проблема не техническая. На 95% это проблема политическая. Если такая политическая воля будет, то технически это не сложно осуществить», – утверждает Рудниченко.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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