В «ДНР» заявили, что с «ЛНР» у них нет роуминга. Новости

В «ДНР» мобильный оператор «Феникс» взаимодействует с оператором связи «ЛНР» «Лугакомом» на основе «политической договоренности республик». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.

«Мы еще три года назад приняли решение, что между нашими республиками никакого тарифа не будет. Абоненты "Феникса" звонят абсолютно бесплатно абонентам "Лугакома", и точно также наоборот», – сказал он.

«Нет роуминга, как такового, есть взаимодействие двух сетей. Карточкой "Феникс" без проблем пользуются в Луганске», – утверждает Рудниченко.

Он также заявил, что ни «ДНР», ни «ЛНР» не имеют возможности запустить роуминг даже с Россией, потому что являются непризнанными «республиками», за пределами которых их местные операторы мобильной связи не работают, а возможность звонить в Украину работает благодаря нелегальной схеме.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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