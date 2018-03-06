В «ДНР» признали, что дозваниваться со стационарных телефонов проще, чем с мобильных. Новости

В «ДНР» дозваниваться со стационарных телефонов проще, чем с мобильного на мобильный номер, потому что есть проблемы с работой базовых станций. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил гендиректор «республиканского» оператора связи «Феникс» Андрей Рудниченко.
«Стационарные телефоны у нас, в основном, предоставляет "Комтел", это бывший "Укртелеком", также предоставляет "Углетелеком", но в меньшем объеме. Но и "Углетелеком", и "Комтел", и республиканский оператор связи находятся на территории "ДНР", в зоне действия одного правового поля, поэтому у меня есть прямые договора и с "Углетелекомом", и с "Комтелом"», – говорит он.
«Само собой, что у нас организованы прямые технологические стыки, и действительно абоненты с домашних телефонов, и с таксофонов прекрасно могут дозваниваться на мою сеть 071», – утверждает Рудниченко.
Он признал, что со стационарных телефонов дозваниваться в «ДНР» проще. «Если вы звоните с мобильного на мобильны, то вам должно найтись место в той базовой станции, с которой вы звоните. Точно также – абонент, которому вы звоните, должен находиться на той базовой станции, на которой в настоящее время есть свободный канал конкретно для него. Это два условия для успешного звонка», – объясняет гендиректор «Феникса».
«Когда мы звоним со стационарного номера, то, как минимум, отпадает одна базовая станция. 50% проблемы отпадает вообще. Остается проблема, чтобы абонент, которому звонят находился в это время в зоне действия нормально загруженной, не перегруженной базовой станции», – сказал Рудниченко.
По его словам, из «ДНР» можно дозвониться с «республиканского» оператора мобильной связи «Феникс» в Украину, но это очень дорого и нелегально, и рассказал, на каком оборудовании сейчас работает мобильная связь в «республике».
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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