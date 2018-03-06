Это генерал, имеющий боевой опыт, – Генштаб о назначении командующего Объединенных сил. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время определится с кандидатурой на должность главнокомандующего операцией Объединенных сил на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, в ходе брифинга в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по разъяснению положений Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров (на фото).

«Такие кандидатуры определены. В ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ – президентом Украины – о назначении командующего Объединенных сил», – сказал Бобров, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в вопросе выбора кандидатуры на должность главнокомандующего.

«Убежден в том, что кандидатура этого командующего – достойна, это боевой генерал, который имеет боевой опыт, и с начала вооруженной агрессии РФ успешно руководил и руководит военными формированиями», – добавил он.

Ранее сообщалось, что разрешение военнослужащим использовать оружие против гражданских на Донбассе не приведет к беззаконию.