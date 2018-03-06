В Генштабе объяснили отличия АТО и операции Объединенных сил. Новости

Понятие «Операция объединенных сил» и «Антитеррористическая операция» – разные, и их нужно разделять. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, в ходе брифинга в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по разъяснению положений Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

«Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция (и операция Объединенных сил – ред.). Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Такая операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается», – отметил представитель Генштаба.

«И независимо от выполнения норм этого закона (Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях – ред.) решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ», – добавил он.

Бобров также отметил, что для выполнения требований закона о реинтеграции командующий Объединенных сил и Объединенный оперативный штаб будут иметь право и будут привлекать в том числе сотрудников Службы безопасности Украины.

«Таким образом, нужно разделять эти вопросы: вопросы АТО и вопросы, определенные законом касательно отсечения вооруженной агрессии», – подчеркнул он.

Напомним, в Генштабе рассказали о назначении командующего Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что разрешение военнослужащим использовать оружие против гражданских на Донбассе не приведет к беззаконию.

Читайте также: