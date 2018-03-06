В «ДНР» на «Донбасс Арене» хотят снова открыть футбольный музей . Новости

В «ДНР» откроют после четырехлетнего простоя музей футбольного клуба «Шахтер» на стадионе «Донбасс Арена». Об этом сегодня, 6 мая, в неподконтрольном Донецке сообщил «и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР» Александр Громаков, пишут местные интернет-ресурсы.

«Есть у нас в планах открыть футбольный музей на стадионе "Донбасс Арена". Думаю, уже к майским праздникам он начнет работать. Приглашаю всех желающих вновь окунуться в атмосферу истории футбольного клуба "Шахтер", который в прошлом был нашим и всего футбола Донбасса», – сказал он.

Напомним, что год назад, 28 февраля 2017 года, была заблокирована работа не только логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене», но и всех пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецке и области. Позже была запрещена деятельность Штаба на всей неконтролируемой территории. Из-за этого около 500 тыс. наших граждан не могут получить крайне важную помощь.

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