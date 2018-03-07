Переселенка из Луганска не дала вывезти сирот в Россию и помогает детям в Северодонецке (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) директор Луганского областного дома ребенка и главный врач учреждения Екатерина Донцова четыре года помогает детям-сиротам обрести семью. В 2014 году женщина не дала представителям «ЛНР» вывезти ее воспитанников из неподконтрольного Луганска в Россию. Тогда ситуация, которая получила международную огласку, закончилась для Донцовой и детей удачно: они остались на украинской территории.

Переломным для Екатерины Донцовой стал июль 2014 года. До этого она до последнего надеялась, что Луганск останется под контролем Украины. «В июле в Луганске мы уже жили в состоянии, когда отключалась вода, когда не было света и газа. Мы кипятили воду на кирогазе во дворе, чтобы развести для детей до 1 года молочные смеси», – вспоминает она.

«26 июля мне позвонила одна "руководитель ЛНР" – "министр просвещения": "Собирайтесь, мы вас вывозим автобусами, мы везем вас в Крым"», – продолжает женщина.

За час Екатерина Донцова взяла свидетельства о рождении 61 ребенка, собрала детей и вещи. В сопровождении «военных ЛНР» их вместе с 15 воспитателями вывезли из Луганска, но как выяснилось позже – не в Крым. «Мы были уже на российской границе, где я сказала, что ни в какую Российскую Федерацию я ехать не могу, потому что я гражданка Украины, я опекун всех детей, которые находятся в этих автобусах, и никто из них в Россию не поедет», – рассказала директор областного дома ребенка.

Ситуация получила международную огласку, но только через 9 часов автобусы с детьми в сопровождении Генерального консула Украины выехали в Харьков. Там их расселили по детским домам, а в Луганске остались еще 8 детей с инвалидностью и взрослый сын Екатерины Донцовой. Пока она не вернула их на подконтрольную территорию – не успокоилась. После этого у переселенки появился выбор – уйти на пенсию, дальше преподавать в медицинском университете в качестве доцента и кандидата наук или восстановить дом ребенка, но на новом месте.

«30 августа 2014 года я поняла, что ни завтра, ни послезавтра дороги в Луганск нет», – говорит Донцова.

Восстановить дом ребенка в Северодонецке ей помогли международные организации и волонтеры. Сейчас учреждение финансирует государство, но по-прежнему много помогают и волонтеры, но главная опора – коллеги. Их у главврача – 30 человек, часть из которых выехали вместе с ней из Луганска. Работа помогла ей справиться со смертью мужа, который скончался в 2015 году. «Продержаться помог один из тезисов Матери Терезы – строй, созидай, но в любой момент будь готова к тому, что сейчас все рухнет, но ты продолжай созидать и строить», – делится своими жизненными принципами женщина.

Сейчас в Луганском областном доме ребенка в Северодонецке находятся 58 детей – сироты и те, чьих родителей лишили родительских прав. Руководитель учреждения уверена, что все они обретут семьи. «У нас за три года ни один ребенок не ушел в интернат, у нас все дети уходят в семьи», – говорит Донцова.

«Наша самая крошечка – ей сегодня 20 дней. Ребенок вырастает счастливым, если ему тепло, светло. Слово "мама" всегда в детских интернатах очень режет слух. Мы говорим, что это слово – святое, и слово "мама" они обязательно скажут одному человеку, который придет их забирать и станет для них мамой», – рассказывает опекун.

В группе еще 14 младенцев, от которых отказались родители в роддоме, и детей привезли в областной дом ребенка. Для своих воспитанников Екатерина Донцова – просто Катя. «У нас принцип европейский – мы говорим просто Маша, Люся, Катя. Я для всех – Катя. Игрушки должны быть яркими и красивыми, одежда – тоже», – отмечает опекун.

Некоторые из воспитанников уже имеют семьи, но еще некоторое время будут находиться в учреждении с друзьями, пока оформляются документы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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