Взрыв в Донецке: гранату в машине взорвали из-за неразделенной любви. Новости

Причиной взрыва автомобиля в центре неподконтрольного Донецка, который произошел вчера вечером, 5 марта, назван подрыва гранаты. Об этом сообщили сегодня, 6 марта, в «министерства внутренних дел ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения. На очередную встречу он взял с собой гранаты и после отказа одну из них привел в действие», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, что в центре неподконтрольного Донецка, возле спортивного комплекса «Олимпийский», взорвался автомобиль.

Ранее сообщалось, что 3 марта, в Ворошиловском районе Донецка взорвался легковой автомобиль, пострадал мужчина.