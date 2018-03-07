«Рошен» в Донецке: Жители оценили конфеты из Израиля. Новости

В магазинах неподконтрольного украинской власти Донецка продолжают продаваться кондитерские изделия фабрики «Рошен».

В частности, коробку конфет «Стріла. Подільська» продемонстрировала на своей странице в соцсети дончанка Евгения Мартынова, отмечая, что сладости приобрели в соседнем магазине. «Из окрестного магазинчика коробочка. Винницкий "Рошен". На обороте еще и на иврите:)», – прокомментировала фото Мартынова.

Она также дополняет, что в магазинах «ДНР» всегда был «Рошен», но преимущественно производства российской фабрики, работающей в Липецке. А коробки винницкой фабрики с дублированием основной информации на иврите – видит впервые. «Не уверена, что его в ДНР импортировали, но что оно было для Израиля –- и оказалось у нас, это интересно))», – заключает Мартынова.

Израильские подписчики дончанки, проанализировав надписи на коробке, утверждают, что «эти конфеты с 90% вероятностью были в Израиле». «Это известный израильский импортер жратвы из страны СНГ и ЕС. Я принципиально эту продукцию не ем. Но помню что до войны "Рошен" давали фору многим европейским конфетам», – отметил Дмитрий.

Также дончане делятся своими впечатлениями о продукции фабрики «Рошен»:

Людмила: «С 2014 года не покупаю Рошеновскую продукцию, в некоторых магазинах продается»;

Ирина: «Я батончики рошеновские люблю с карамелью»;

Ирина Е.: «Я категорически не покупаю "Рошен"»;

Елена: «Вообще, даже без политики, "Рошен" – отстой. В Украине самый нормальный шоколад, кроме нашего, был "Свиточ"»;

Лена: «Кроме "Свиточа", ничего не признавала. В т.ч. донецкое. А теперь у нас конфеты на уровне, "Стрела" так уж точно как с раньшего времени – начинка пралине с коньяком-с! А какой шоколад ручной работы в "Львивський каве" на бульваре продавали... Эх!»;

Елена: «"Стрелу" признаю только одну -– производства донецкой "А.В.К". Очень вкусные конфеты))) По сравнению с ними рошеновская "Стрела" напоминает замазку. Качество шоколада оставляет желать лучшего, а про качество и вкус начинки я просто промолчу, ибо не могу подобрать цензурное слово»;

Виктория: «Вкуснее нашей донецкой "Стрелы" я никакую "Стрелу» еще не пробовала»;

Александр: «А мы едим и то, и другое. И "рошеновское" и донецкое:

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