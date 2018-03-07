Зацвели уж давно орхидеи в саду: В ботанический сад Донецка пришла весна (Фото). Новости

В ботаническом саду Донецка начался сезон цветения орхидей. Об этом говорится на странице ботсада в Facebook.

«Весна традиционно начинается с цветения одного из самых красивых и изысканных цветов на планете – Орхидеи», – напоминается в сообщении.

Орхидеи – безусловные аристократы цветочного мира. Законодательницы мод и правительницы цветочного бала. Поэты посвящают орхидеям стихи, композиторы пьесы, а художники на протяжении вот уже многих веков запечатлевают их на своих полотнах. Природа не поскупилась, щедро одарив орхидеи разнообразием необычайных форм и окрасок.

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