Необходимо наладить сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами, – Парубий. Новости

Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами. Об этом 6 марта рассказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с представителями общественных волонтерских организаций, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Парубий высказался за налаживание более тесного и системного сотрудничества между Верховной Радой и представителями волонтерского движения в Украине. По его словам, волонтерское движение полномасштабно проявилось с началом военных действий на востоке Украины. «Огромное количество граждан, понимая, что государство слабое, своим примером и своими действиями обеспечили армию в тот сложный период», – отметил председатель ВР.

Председатель парламента пообещал, что встреча положит начало более системному контакту, который поможет в том числе и реализовывать законодательные инициативы. «Несколько таких инициатив мы уже реализовали, но это были не системные шаги. У нас есть дорожная карта по евроинтеграции, дорожная карта по экономическому развитию, должны сформировать и дорожную карту, которая помогла бы нам урегулировать и вопрос волонтерского движения, и вопрос национальной безопасности и обороны, потому что эти вещи между собой связаны», – считает он.

Парубий также сказал, что очень часто ситуацию в армии волонтерские организации могут знать лучше, чем «многие из тех, кто считает себя экспертами украинской армии».

В свою очередь, представители волонтерских организаций сообщили, что «готовы помогать экспертной оценке представителям власти».

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